Читатели Exxpress осудили посла Росцишевского за слова о вступлении Польши в конфликт с РФ

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские власти из-за своей русофобии окончательно сошли с ума. Такое мнение выразили читатели австрийского издания Exxpress, комментируя высказывание посла Польши в Париже Яна Росцишевского, который допустил возможность вступления Варшавы в конфликт с Россией.

По словам пользователей, НАТО не поможет Польше, если эта страна всё-таки начнёт боевые действия против армии РФ. Кроме того, австрийцы удивились тому, что поляки не боятся начала Третьей мировой войны. Они назвали поведение Варшавы "невыносимым".

"Безумие! Ведь не посол (или один из его детей) пойдёт против русских с оружием в руках", — написал один из комментаторов.

Читатели считают, что США втягивают Европу в украинский конфликт. При этом пользователи подчеркнули: жители европейских стран перестают видеть врага в лице России.

Ранее Росцишевский сообщил, что Варшава будет открыто сражаться против ВС РФ, если Украина потерпит поражение.