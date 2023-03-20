Политолог Фесенко: после визита Си Цзиньпина в РФ могут начаться переговоры с Украиной

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Лидер КНР Си Цзиньпин после встречи с главой России Владимиром Путиным в Москве может запустить переговорный процесс с Киевом, считает украинский политолог Владимир Фесенко.

В беседе с изданием Rzeczpospolita он отметил, что Пекину следует выступить в качестве посредника, а не союзника Москвы.

"После визита Си Цзиньпина в Москву может состояться диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нам важно запустить диалог с КНР", — указал эксперт.

По его словам, Зеленский готов обсуждать с китайским лидером "мирный план" Пекина по урегулированию конфликта, чтобы продемонстрировать спорные моменты, не совпадающие с его собственной "формулой мира".

Фесенко также подчеркнул: Си Цзиньпин всегда будет занимать российскую сторону. Как пояснил специалист, Москве и Киеву даже при содействии Пекина будет сложно найти компромисс, ведь Украина хочет вернуть утраченные земли, а власти РФ всеми силами пытаются их сохранить.

20 марта Си Цзиньпин прибудет в Россию с государственным визитом. Ранее Кремль анонсировал подписание ряда важных документов по итогам встречи председателя КНР с российским президентом.