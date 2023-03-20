Бербок: вопросы о вступлении Украины в ЕС и гарантиях НАТО сейчас не обсуждаются

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Вопросы, связанные с возможным членством Украины в Европейском союзе и получением Киевом гарантий безопасности от Североатлантического альянса, сейчас не обсуждаются, следует из заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

В беседе с изданием El Pais она отметила, что украинскому руководству предстоит реализовать многочисленные реформы перед вступлением в ЕС. Комментируя просьбы Украины принять страну в состав НАТО, Бербок подчеркнула: данный вопрос пока снят с повестки.

"Прежде всего необходимо положить конец этому ужасному конфликту", — уточнила министр.

Ранее бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Украине вряд ли удастся присоединиться к ЕС, ведь из-за экономического кризиса Киев не сможет начать реформирование государства. Он призвал западных лидеров прекратить обещать украинским политикам место в Евросоюзе.