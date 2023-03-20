Президент РФ Путин неожиданно появился на экране в пабе в центре Лондона

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Президент России Владимир Путин внезапно появился на экране в пабе в самом центре Лондона.

Десятки завсегдатаев заведения, собравшихся пропустить по пинте пива наблюдали, как российский лидер посещает освобождённый от киевских оккупантов Мариуполь в Донецкой Народной Республике. Кадры трансляции опубликовал Telegram-канал журналиста Руслана Осташко.

Персонал лондонского бара утверждает, что "оно как-то само включилось", бармен отчаянно жал на все кнопки, чтобы сменить картинку в телевизоре, однако Путин всё продолжал осмотр отстраиваемого города.

Напомним, президент РФ вчера посетил Мариуполь, где встретился и поговорил с местными жителями, а также проехал по улицам за рулём автомобиля.