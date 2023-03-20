Венгерские аналитики: у НАТО не хватит оружия на РФ. Только небесам известно, на какое чудо надеется Зеленский

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Украине стоит задуматься над переговорами с Россией, заявили венгерские военные и политические аналитики Миклош Кевехази и Петер Фехер. По их словам, у Киева нет никаких шансов выиграть противостояние, но президент Незалежной Владимир Зеленский надеется "на какое-то чудо".

Как подчеркнули аналитики, киевский режим не способен получить столько помощи от Запада и союзников по Североатлантическому альянсу, чтобы выиграть конфликт.

"Дело в том, что украинцы просто не могут получить достаточно помощи, чтобы выиграть. Этот конфликт по своей природе стал конфликтом материальным, — пояснили аналитики "ПолитРоссии". — Украинский президент непреклонен и не хочет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Только небесам известно, на какое чудо надеется Зеленский".

По мнению аналитиков, сейчас Украине не удастся победить "традиционными" способами, как подготовка солдат и хорошее оснащение живой силы.