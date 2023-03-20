Полковник Дуглас Макгрегор: Киев готовил нападение на Россию ещё до начала СВО на Украине

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Вашингтон надеялся, что глава киевского режима Владимир Зеленский станет инициатором вооружённого конфликта с Россией. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. США целенаправленно укрепляли украинскую армию, чтобы боевики ВСУ смогли напасть на республики Донбасса, указал он.

"Но этого не произошло, поскольку президент Владимир Путин это предотвратил", — отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор полагает, что прямое столкновение Москвы и Киева было бы неизбежно, если бы украинские войска перешли в активное наступление на Луганскую и Донецкую народные республики, которые подвергались постоянным обстрелам с 2014 года.

США не были удивлены началом спецоперации на Украине, так как Вашингтон изначально запланировал этот конфликт, заключил полковник.