Вашингтон надеялся, что глава киевского режима Владимир Зеленский станет инициатором вооружённого конфликта с Россией. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. США целенаправленно укрепляли украинскую армию, чтобы боевики ВСУ смогли напасть на республики Донбасса, указал он.
"Но этого не произошло, поскольку президент Владимир Путин это предотвратил", — отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор полагает, что прямое столкновение Москвы и Киева было бы неизбежно, если бы украинские войска перешли в активное наступление на Луганскую и Донецкую народные республики, которые подвергались постоянным обстрелам с 2014 года.
США не были удивлены началом спецоперации на Украине, так как Вашингтон изначально запланировал этот конфликт, заключил полковник.
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