Премьер Саксонии признался, что Германия уже вовлечена в конфликт на Украине

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Германия уже давно вовлечена напрямую в украинский конфликт, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По мнению саксонского политика, время призывов сторон к переговорам уже прошло.

Как подчеркнул Кречмер, вовлечение берлина в конфликт можно было предотвратить лишь одним решением — не поставлять киевскому режиму оружие.

"Сейчас не время для призывов (к переговорам. - Прим. ред.). После поставок оружия это осталось позади. Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт", — заявил премьер в беседе с Focus.

По мнению политика, "заморозить" конфликт не получится и не имеет смысла. Так или иначе, ситуация должна себя исчерпать.