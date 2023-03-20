Германия уже давно вовлечена напрямую в украинский конфликт, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По мнению саксонского политика, время призывов сторон к переговорам уже прошло.
Как подчеркнул Кречмер, вовлечение берлина в конфликт можно было предотвратить лишь одним решением — не поставлять киевскому режиму оружие.
"Сейчас не время для призывов (к переговорам. - Прим. ред.). После поставок оружия это осталось позади. Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт", — заявил премьер в беседе с Focus.
По мнению политика, "заморозить" конфликт не получится и не имеет смысла. Так или иначе, ситуация должна себя исчерпать.
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