Американский ветеран Ноктис Дрейвен поддержал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Запад давно бы мог остановить украинский конфликт, но политикам не жалко никого.
По словам Дрейвена, Запад просто "издевается над умирающим пациентом".
"Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала ещё больше. Это бессердечно и жестоко", — пояснил ветеран.
Он подчеркнул, что согласен с Захаровой в том, что именно западные политики продолжают накачивать Киев оружием. По словам Дрейвена, США и их союзники преследуют лишь собственные политические интересы, не обращая внимание на страдания украинского народа под эгидой киевского режима.
Ранее Pravda.Ru цитировала словам ветерана о том, что тела украинских солдат не дают "похоронить достойно". А чтобы не выплачивать семьям компенсации, ВСУ бросают убитых боевиков где придётся.
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