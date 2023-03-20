В США согласились с Захаровой и назвали Украину "умирающим пациентом, над которым издевается Запад"

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский ветеран Ноктис Дрейвен поддержал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что Запад давно бы мог остановить украинский конфликт, но политикам не жалко никого.

По словам Дрейвена, Запад просто "издевается над умирающим пациентом".

"Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала ещё больше. Это бессердечно и жестоко", — пояснил ветеран.

Он подчеркнул, что согласен с Захаровой в том, что именно западные политики продолжают накачивать Киев оружием. По словам Дрейвена, США и их союзники преследуют лишь собственные политические интересы, не обращая внимание на страдания украинского народа под эгидой киевского режима.

Ранее Pravda.Ru цитировала словам ветерана о том, что тела украинских солдат не дают "похоронить достойно". А чтобы не выплачивать семьям компенсации, ВСУ бросают убитых боевиков где придётся.