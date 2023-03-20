Ордер "на арест" президента России Владимира Путина якобы за "военные преступления" Международный уголовный суд выдал под давлением Вашингтона и Евросоюза, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Кнайсль подчеркнула, что МУС стал крайне политизированным.
"Я считаю, что суд подвергся давлению США и многих других стран ЕС. Это свидетельствует лишь о том, насколько МУС политизирован", — пояснила экс-глава МИД.
Она подчеркнула, что кроме прочего, Украина не признаёт МУС и просит сообщество привлечь российского лидера по законам Незалежной, но в мировом суде. Как уточнила Кнайсль, для лидера России это решение не будет иметь никаких последствий.
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