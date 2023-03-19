Бывший глава ЕК Юнкер: Украина вряд ли войдёт в ЕС, ей нужно начать диалог с Россией

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Маловероятно, что Украина после конфликта войдёт в состав Европейского союза. Об этом заявил экс-руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, западным лидерам следует перестать обещать Киеву место в Евросоюзе.

"Я такого вариант не вижу", — приводит комментарий дипломата издание Kurier.

Он напомнил, что для вступления в ЕС необходимо провести ряд значимых реформ на территории Украины. Киев вряд ли сможет быстро восстановить страну после кризиса и запустить модернизацию, считает бывший глава ЕК.

Юнкер призвал вернуться к мирным переговорам по украинскому вопросу. Дипломат также добавил, что власти Китая могут помочь организовать диалог между Москвой и Киевом.