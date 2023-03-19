Политик Филиппо: Вашингтону выгодно посадить Трампа в тюрьму из-за Украины

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Вашингтону выгодно отправить экс-президента США Дональда Трампа в тюрьму, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, бывший американский лидер выступает против разжигания конфликта на Украине, что невыгодно действующей администрации страны.

Как подчеркнул Филиппо, Белому дому необходимо не допустить Трампа к власти.

"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны", — заявил Филиппо.

Он подчеркнул, что американское общество должно противостоять давлению и выступить против ареста и преследования Трампа.