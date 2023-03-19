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Политик Филиппо: Вашингтону выгодно посадить Трампа в тюрьму из-за Украины

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Мир

Вашингтону выгодно отправить экс-президента США Дональда Трампа в тюрьму, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. По его словам, бывший американский лидер выступает против разжигания конфликта на Украине, что невыгодно действующей администрации страны.

Политик Филиппо: Вашингтону выгодно посадить Трампа в тюрьму из-за Украины

Как подчеркнул Филиппо, Белому дому необходимо не допустить Трампа к власти.

"Трамп объявил, что его могут арестовать. Настоящая причина — он тот, кто может уничтожить глобализм, он противостоит развязыванию третьей мировой войны", — заявил Филиппо.

Он подчеркнул, что американское общество должно противостоять давлению и выступить против ареста и преследования Трампа.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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