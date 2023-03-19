Лозунг французских митингующих против Североатлантического альянса набирает популярность в Европарламенте. Как заявила депутат Европарламента от Италии Франческа Донато, НАТО необходимо прекратить накачивать Киев оружием, а странам стоит подумать о выходе из блока.
По словам евродепутата, пока альянс только разжигает конфликт.
"Скорее выйдем из НАТО!" — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения", — заявила Донато.
Как подчеркнула политик, европейцы видят решением украинского конфликта лишь прекращение поставок оружия и мирные переговоры.
Ранее французы вышли на улицы Парижа с требованиями прекратить вмешиваться в спецоперацию на Украине под лозунгами:
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