Лозунг французских митингующих против НАТО набирает популярность в Европарламенте

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Лозунг французских митингующих против Североатлантического альянса набирает популярность в Европарламенте. Как заявила депутат Европарламента от Италии Франческа Донато, НАТО необходимо прекратить накачивать Киев оружием, а странам стоит подумать о выходе из блока.

По словам евродепутата, пока альянс только разжигает конфликт.

"Скорее выйдем из НАТО!" — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения", — заявила Донато.

Как подчеркнула политик, европейцы видят решением украинского конфликта лишь прекращение поставок оружия и мирные переговоры.

Ранее французы вышли на улицы Парижа с требованиями прекратить вмешиваться в спецоперацию на Украине под лозунгами:

"Скорее выйдем из НАТО!",

"Макрон, мы не хотим твоей войны",

"Макрона на пенсию, за вотум недоверия!",

"Фрэкзит!", "Урсула, мы тебя не хотим".