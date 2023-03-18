Ветеран ВС США Дрейвен восхитился россиянками: это настоящие женщины, в отличие от представительниц Запада

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Ветеран армии США и писатель Ноктис Дрейвен выразил своё восхищение жительницами России.

Дрейвен считает россиянок очень красивыми. Американца особенно подкупило в российских женщинах то, что, помимо внешней привлекательности, они самобытны, не стараются соответствовать западным образцам, а главное — положительно относятся к мужчинам. Это, по мнению американского военного, совершенно не характерно для жительниц США и ЕС.

"В России женщины красивы и не ненавидят мужчин", — написал Дрейвен в Twitter*.

Ветеран армии США подчеркнул, что, в отличие от американок и европеек, россиянки не пытаются вести себя как мужчины.

Подписчики Дрейвена согласились с ним, отметив, что россиянки хотят стать счастливыми жёнами и матерями, в то время как жительницы Запада зачастую и слышать не хотят о создании семьи.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.