Ветеран армии США и писатель Ноктис Дрейвен выразил своё восхищение жительницами России.
Дрейвен считает россиянок очень красивыми. Американца особенно подкупило в российских женщинах то, что, помимо внешней привлекательности, они самобытны, не стараются соответствовать западным образцам, а главное — положительно относятся к мужчинам. Это, по мнению американского военного, совершенно не характерно для жительниц США и ЕС.
"В России женщины красивы и не ненавидят мужчин", — написал Дрейвен в Twitter*.
Ветеран армии США подчеркнул, что, в отличие от американок и европеек, россиянки не пытаются вести себя как мужчины.
Подписчики Дрейвена согласились с ним, отметив, что россиянки хотят стать счастливыми жёнами и матерями, в то время как жительницы Запада зачастую и слышать не хотят о создании семьи.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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