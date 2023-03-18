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Конгрессмен Госар предупредил, что инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем может стать причиной жёсткой эскалации

1:10
Мир

То, что произошло в акватории Чёрного моря в американским беспилотником MQ-9, может усугубить и без того сложную ситуацию на Украине. Так считает конгрессмен-республиканец Пол Госар.

Конгрессмен Госар предупредил, что инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем может стать причиной жёсткой эскалации

Конгрессмен считает, что Белый дом настолько неосмотрительно провоцирует Москву, что это смахивает на безумие.

"Теперь режим Байдена дразнит Москву, забрасывая американские беспилотники на российский театр военных действий", — написал Госар в Twitter*.

Подобные действия Вашингтона направлены на эскалацию украинского конфликта. Если так будет продолжаться и дальше, США станут непосредственным участником событий на Украине, что, в свою очередь, грозит прямым военным противостоянием с Россией, предупредил конгрессмен.

Он заверил, что, со своей стороны, будет делать всё возможное, чтобы не допустить такого сценария.

"Я продолжу выступать против безумного разжигания войны Байденом", — добавил Госар.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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