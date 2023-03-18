Конгрессмен Госар предупредил, что инцидент с американским беспилотником над Чёрным морем может стать причиной жёсткой эскалации

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

То, что произошло в акватории Чёрного моря в американским беспилотником MQ-9, может усугубить и без того сложную ситуацию на Украине. Так считает конгрессмен-республиканец Пол Госар.

Конгрессмен считает, что Белый дом настолько неосмотрительно провоцирует Москву, что это смахивает на безумие.

"Теперь режим Байдена дразнит Москву, забрасывая американские беспилотники на российский театр военных действий", — написал Госар в Twitter*.

Подобные действия Вашингтона направлены на эскалацию украинского конфликта. Если так будет продолжаться и дальше, США станут непосредственным участником событий на Украине, что, в свою очередь, грозит прямым военным противостоянием с Россией, предупредил конгрессмен.

Он заверил, что, со своей стороны, будет делать всё возможное, чтобы не допустить такого сценария.

"Я продолжу выступать против безумного разжигания войны Байденом", — добавил Госар.

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