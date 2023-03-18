Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова высказался по поводу вчерашнего решения Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего "ордер на арест" президента России Владимира Путина.
Политик прокомментировал в свойственной ему манере заявление экс-президента США Дональда Трампа, который выразил уверенность, что его хотят арестовать.
"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона!" — написал Медведев.
Он также обратился к народу Америки с призывом "отправить на вонючую свалку истории коррумпированную клику отца и сына Байденов".
Пост размещён по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Фёдоровича Трампа, добавил зампред Совбеза.
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