Политолог Сергей Марков считает, что запланированный властями США арест Дональда Трампа является признаками диктатуры.
Марков прокомментировал заявление Трампа о том, что его собираются арестовать 21 марта. Об этом экс-президента США уведомила прокуратура Манхэттена.
Политолог уверен, что таким образом в США пытаются избавиться от популярного политика, который выступает за Америку, которая не стремится к лидерству в глобальном мире.
"В 2024 году выборы. Он имеет все шансы их выиграть", — написал Марков в своём микроблоге.
Политический эксперт считает, что прошлые выборы были фальсифицированы в пользу Джозефа Байдена.
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