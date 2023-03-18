Марков объяснил, почему власти США хотят арестовать Трампа: имеет все шансы выиграть выборы

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Политолог Сергей Марков считает, что запланированный властями США арест Дональда Трампа является признаками диктатуры.

Марков прокомментировал заявление Трампа о том, что его собираются арестовать 21 марта. Об этом экс-президента США уведомила прокуратура Манхэттена.

Политолог уверен, что таким образом в США пытаются избавиться от популярного политика, который выступает за Америку, которая не стремится к лидерству в глобальном мире.

"В 2024 году выборы. Он имеет все шансы их выиграть", — написал Марков в своём микроблоге.

Политический эксперт считает, что прошлые выборы были фальсифицированы в пользу Джозефа Байдена.