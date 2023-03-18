В Германии назвали признаком "агрессии России" слова Кадырова и надписи "на Берлин"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1" предложил "потихоньку зайти" на территорию Восточной Германии, поскольку решение вывести войска в конце прошлого века было "ошибочным".

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн прокомментировала призыв чеченского лидера и подчеркнула, что Европа подвергается "агрессии" со стороны России.

"На российских танках написано "на Берлин", а глава Чечни и союзник Москвы Кадыров открыто угрожает оккупацией Восточной Германии", — сказала депутат в интервью NZZ.

Если бы немецкие танки Leopard попали на Украину раньше, то ситуация оказалась бы совершенно другой, считает Штрак-Циммерманн. Кроме того, депутат отметила, что на территории Европы был длительный период мира до начала спецоперации российской армии.