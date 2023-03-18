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Николай Долуда: "Казаки в полной мере причастны к возвращению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации"

3:06
Мир

Возвращение Крыма изменило ход не только отечественной, но и мировой истории, стало важнейшим геополитическим событием современности, определив вектор развития многополярного мира.

Казаки в Крыму
Казаки в Крыму

Всероссийский атаман, заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей Николай Долуда — непосредственный участник и свидетель событий в Крыму ранней весны 2014 года — считает, что казаки в полной мере причастны к возвращению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.

27 февраля 2014 года тысяча казаков Кубани во главе с атаманом Кубанского казачьего войска, которым на тот момент был казачий генерал Николай Долуда, по зову мирных граждан Крыма переправились через Керченский пролив.

— Я горжусь казаками Кубанского казачьего войска. Не зная, что их ждет там, за чертой, по-казачьи решительно, не задумываясь, они по доброй воле шагнули навстречу опасности. До прихода основных сил — 500 кубанских казаков живым щитом стали на границе с Херсонской областью — на Турецком валу, Чонгаре, Перекопе, не дав бандеровцам возможности прорваться на территорию Республики Крыма и Севастополя. Остальные 500 казаков Кубани блокировали украинские воинские части, досматривали поезда, охраняли не только общественный порядок, но и в круглосуточном режиме — здания Правительства и Верховного Совета Республики Крым. Донские, терские и оренбургские казаки на блокпостах пресекали проникновение на территорию вражеских диверсионно-разведывательных групп, — рассказывает Николай Долуда.

 

По его словам, обороняя перешейки, соединяющие полуостров с материковой частью Украины, охраняя избирательные участки во время референдума в Крыму, казаки, благодаря своей высокой самоорганизации, бесстрашию и необоримой вере в светлое будущее страны, — приблизили Крымскую весну, помогли крымчанам отстоять свое право вернуться в родную гавань.

— В свете сегодняшних событий на Украине становится очевидным, что март 2014 года был началом возрождения былой государственной и экономической мощи великой страны и собирания ее исторических земель. Именно за сохранение русского мира — казаки от Калининграда до Владивостока вместе с военнослужащими Вооружённых Сил Российской Федерации — выполняют боевые задачи в самых горячих точках специальной военной операции, защищая интересы страны! — утверждает Всероссийский атаман.

Николай Долуда уверен, что вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, патриотический подъем и единение граждан внутри страны, упорное вытеснение противника с территорий — шаг за шагом приближают нашу общую Победу во имя Крымской весны, российского Донбасса и будущих поколений!

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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