НМ ДНР: бойцы спецназа заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Народная милиция ДНР (НМ ДНР) сообщает, что бойцы спецназа заняли опорный пункт противника на Авдеевском направлении.

Бойцы подразделения специального назначения ВС РФ выбили противника с позиций и заняли его взводный опорный пункт, захватив трофеи. Убегая, боевики побросали не только оружие, но и аптечки, которые им предоставил Запад.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Однако военные действия на востоке Украины продолжаются уже несколько лет. Многие люди Донбасса вынуждены жить в бомбоубежищах и бежать из своих домов, чтобы спастись от огня ВСУ и разрушений.