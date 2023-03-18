Народная милиция ДНР (НМ ДНР) сообщает, что бойцы спецназа заняли опорный пункт противника на Авдеевском направлении.
Бойцы подразделения специального назначения ВС РФ выбили противника с позиций и заняли его взводный опорный пункт, захватив трофеи. Убегая, боевики побросали не только оружие, но и аптечки, которые им предоставил Запад.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Однако военные действия на востоке Украины продолжаются уже несколько лет. Многие люди Донбасса вынуждены жить в бомбоубежищах и бежать из своих домов, чтобы спастись от огня ВСУ и разрушений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.