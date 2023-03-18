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РИА Новости: потери ВСУ могут помешать контрнаступлению

1:41
Мир

На этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украине нельзя больше терять время впустую. Вашингтон фактически ведёт ВСУ в наступление, однако поставить под удар задуманное может всего лишь одна деталь. Обозреватель РИА Новости Давид Нармания рассказал о том, на что способны бойцы армии Украины с натовским оружием.

РИА Новости: потери ВСУ могут помешать контрнаступлению

Остин подчеркнул, что США и Европа обязаны быстрее и в полном объёме выполнить все свои обязательства по Украине. Прежде всего, речь идёт о бронетехнике и обучении солдат ВСУ.

Страны Запада ждут от Киева "решительных действий". Много раз США почти открыто призывали Владимира Зеленского отдать приказ об отходе из Артёмовска. Остин подчёркивал, что этот город носит скорее символическое, чем стратегическое значение.

Нежелание Киева вывести войска с этого участка фронта может сорвать масштабное контрнаступление ВСУ, которого от президента Украины так ждут западные кураторы. Нармания напомнил о том, что ранее эксперты из ЕС и США неоднократно говорили о то, что это негативно сказывается на запланированном контрнаступлении, поскольку ВСУ в боях за Артёмовск стремительно теряют самые боеспособные подразделения.

Оборонное ведомство США полно оптимизма. Вашингтон и Киев на данный момент рассматривают несколько вариантов нанесения контрудара ВСУ: вглубь Херсонской области с форсированием Днепра и на восток, в том числе через Артёмовск с поворотом на юг.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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