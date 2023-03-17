New-York Times: изгнанные из российского неба авиакомпании США хотят ограничить конкурентов

1:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Авиакомпании из США больше не имеют возможности летать через Россию в Азию и обратно. Из-за этого иностранные конкуренты получили преимущества.

Не имея возможности летать через российское воздушное пространство из-за встречных санкций со стороны России, американские перевозчики активизируют лоббистскую кампанию на Капитолийском холме и в Белом доме. Они хотят решить проблему неожиданного преимущества, которое получили иностранные перевозчики. Им Россия летать не запрещала, и теперь эти авиакомпании забирают пассажиров, поскольку могут доставлять их между США и Азией быстрее и дешевле.

Авиакомпания American Airlines была вынуждена неоднократно останавливать полёты по альтернативным маршрутам в Мумбаи, Токио, Сеул и другие города из-за неблагоприятных погодных условий. Это вынуждает авиакомпанию не продавать десятки мест в самолётах, чтобы уменьшить вес и успеть долететь на одном топливном баке. А её иностранным конкурентам не запрещено летать над Россией. Речь идёт о таких перевозчиках, как Air India, Emirates и China Eastern Airlines. Об этом пишет The New-York Times.

По мнению американских авиакомпаний, их конкуренты получили несправедливые преимущества. Ежегодные рыночные потери американских перевозчиков оцениваются в два миллиарда долларов. Теперь эти авиакомпании требуют от Белого дома, чтобы их конкуренты летали по тем же самым альтернативным маршрутам. Иначе их не должны пускать в США.