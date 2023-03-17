Официальный Вашингтон использует напряжённую ситуацию в Грузию для того, чтобы разжечь конфликты на южных рубежах РФ, сообщает Myśl Polska.
По словам обозревателя издания Матеуша Пискорского, Грузия — единственный плацдарм США на Кавказе.
"Согласно планам американских неоконсерваторов, Грузии отвели роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России", — отметил автор.
Он обвинил Вашингтон в недавних массовых протестах в Тбилиси. Обозреватель убеждён в том, что США продолжат целенаправленно ухудшать обстановку в регионе, который расположен рядом с РФ. Журналист предрёк "новые пожары" вокруг России из-за агрессивных шагов Запада.
Пискорский также обратил внимание на безразличие США к судьбам мирных граждан, которым придётся оказаться в центре конфликтов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.