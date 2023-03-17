Myśl Polska: США хотят с помощью Грузии разжечь конфликты на южных рубежах России

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Официальный Вашингтон использует напряжённую ситуацию в Грузию для того, чтобы разжечь конфликты на южных рубежах РФ, сообщает Myśl Polska.

По словам обозревателя издания Матеуша Пискорского, Грузия — единственный плацдарм США на Кавказе.

"Согласно планам американских неоконсерваторов, Грузии отвели роль провокатора и поджигателя конфликтов на южных рубежах России", — отметил автор.

Он обвинил Вашингтон в недавних массовых протестах в Тбилиси. Обозреватель убеждён в том, что США продолжат целенаправленно ухудшать обстановку в регионе, который расположен рядом с РФ. Журналист предрёк "новые пожары" вокруг России из-за агрессивных шагов Запада.

Пискорский также обратил внимание на безразличие США к судьбам мирных граждан, которым придётся оказаться в центре конфликтов.