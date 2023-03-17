Asia Times: Китай не хочет прозападного правительства в России и будет её поддерживать

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В интересах Китая как продолжение СВО на Украине, так и завершение конфликта. Он выйдет победителем, если Владимир Путин сохранит власть.

За несколько дней до первой годовщины СВО 24 февраля 2023 года официальные лица США заявили, что Китай якобы раздумывает о предоставлении России летального оружия. В самом Китае эти обвинения отвергли, а затем выдвинули мирный план из 12 пунктов. Эти события последовали вскоре после усиления напряжённости в отношениях между Пекином и Вашингтоном на фоне скандала с китайскими аэростатами-шпионами в начале февраля.

С самого начала СВО США предупреждали Китай о том, что поддержка России любыми странами исключена. Когда, по данным США, Россия обратилась к Китаю за военной помощью в марте 2022 года, Вашингтон пригрозил Поднебесной последствиями. Пока Китай в значительной степени придерживается западных санкций, ограничивающих бизнес с Россией. Но он всё равно является необходимым партнером для сохранения экономической устойчивости России с февраля 2022 года, как пишет Asia Times.

К примеру, Китай увеличил импорт угля, нефти и природного газа из России, что наряду с ростом спроса со стороны Индии смягчило для России некоторые последствия сокращения поставок энергоносителей в Европу. Китай также увеличил экспорт своих технологий в Россию. Он помог ей преодолеть экономические западные санкции с помощью своей международной платёжной системы. Китай не даёт Западу превратить Россию в мирового изгоя, неоднократно воздерживаясь от резонансных голосований в ООН.

Почему же Китай так заинтересован в поддержке России? Чем больше США будут вовлекаться в ситуацию на Украине, тем меньше ресурсов предоставят Тайваню и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Продление конфликта ослабляет и Россию, которая в некоторых китайских националистических кругах рассматривается как конкурент, несправедливо захвативший "исконно китайские земли" в XIX веке. Но для Китая есть явные преимущества и в том, если конфликт закончится раньше и на условиях России. Путин и Си называют друг друга "лучшими друзьями", Россия и Китай подписали соглашение о "безграничном партнёрстве".

Оказание поддержки союзнику поможет повысить международное доверие к Пекину и усилит его влияние на Россию. Наконец, Китаю нужен стабильный и дружелюбный сосед, а поражение России грозит привести к развалу страны, что дестабилизирует большую часть Евразии. Если же в России сменится руководство, то на границе Китая может появиться ещё одно прозападно настроенное правительство, чего Пекин пытается избежать всеми силами.