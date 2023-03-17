Бывший украинский премьер Николай Азаров назвал конфликт на Украине убийственным для страны. По его словам, боевые действия губят промышленность Незалежной и разрушают города из-за тактики ВСУ, поскольку боевики киевского режима возводят опорные пункты в жилых кварталах.
Азаров подчеркнул, что дефицит бюджета Украины огромный, в то время как собственных доходов у страны в три раза меньше.
"Покрывают этот дефицит кредиты американцев и ЕС, частично — гранты. По сути дела, финансируется продолжение вот этого братоубийственного конфликта, в котором уже погибли, по западным оценкам, более 200 тысяч украинцев", — добавил он в социальных сетях.
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