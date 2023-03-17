Посол Китая Ханьхуэй заявил, что Пекин будет стоять с Москвой "спина к спине"

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Официальный Пекин намерен "спиной к спине" взаимодействовать с Москвой, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Он отметил, что власти РФ и КНР совместными усилиями продвигают идеи многополярного мира ради достижения глобальной стабильности. Несмотря на сложную ситуацию на международной арене, Москва и Пекин продолжают укреплять связи, подчеркнул посол.

Как уточнил Ханьхуэй, российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин заинтересованы в стратегическом доверии и дружественном добрососедском существовании.

"Они создали образец международных отношений нового типа", — пояснил дипломат в беседе с РИА Новости.

Посол также добавил, что Москва и Пекин по-прежнему не стремятся присоединяться к каким-либо блокам, однако они никогда не допустят провокационных действий со стороны третьих государств.