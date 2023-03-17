Обозреватель РИА Новости Михаил Катков указывает, что всего 1,5 года назад образовался тройственный союз AUKUS, в который входят США, Австралия и Великобритания. Целью деятельности подразделения является поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. На фоне этого Канберра должна получать подводные лодки, а также боеприпасы JASSM и LRASM для истребителей F-18 и F-35, ракеты Tomahawk для эсминцев типа Hobart.
Официальной информации о том, что AUKUS направлен в отношении конкретных стран, нет. Однако недавно британский премьер-министр Риши Сунак заявлял, что за последнее время для объединения стало больше вызовов. Среди них спецоперация России на Украине, а также растущее влияние Китая. Из-за работы блока в Индо-Тихоокеанском регионе, в первую очередь, должен обеспокоиться Пекин. Катков делает вывод, что первой жертвой после передела мира США станет Китай.
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