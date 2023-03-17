Подконтрольные Белому дому СМИ разными способами пытаются отвести внимание от "токсичного" расследования по взрыву на российских газопроводах "Северный поток" американского журналиста Сеймура Херша, заявили в посольстве России.
Журналисты выдают "фантастические" версии одну за одной о том, что якобы к теракту причастна неизвестная автономная группа активистов, которые никак не связаны с правительством США.
"Журналисты близких к администрации изданий намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море. Вновь раскручиваются "фантастические" истории о неких гражданах, сподобившихся на арендованной "яхте" осуществить столь сложную диверсию", - заявили в дипмиссии.
Как подчеркнули в посольстве, Херш в своём расследовании вскрыл "важные детали" инцидента, что обличает американских властей. Однако публикации в ведущих СМИ США продолжают дезинформационную кампанию.
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Если уцелевшие при взрыве трубы СП используют для строительства хаба в Калининграде, некоторые страны заартачатся, пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Демидов.