Посольство РФ: США отвлекают внимание от "токсичного" расследования Херша по "Северным потокам"

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Подконтрольные Белому дому СМИ разными способами пытаются отвести внимание от "токсичного" расследования по взрыву на российских газопроводах "Северный поток" американского журналиста Сеймура Херша, заявили в посольстве России.

Журналисты выдают "фантастические" версии одну за одной о том, что якобы к теракту причастна неизвестная автономная группа активистов, которые никак не связаны с правительством США.

"Журналисты близких к администрации изданий намеренно продолжают плодить заведомо ложные версии подрыва критической энергоинфраструктуры в Балтийском море. Вновь раскручиваются "фантастические" истории о неких гражданах, сподобившихся на арендованной "яхте" осуществить столь сложную диверсию", - заявили в дипмиссии.

Как подчеркнули в посольстве, Херш в своём расследовании вскрыл "важные детали" инцидента, что обличает американских властей. Однако публикации в ведущих СМИ США продолжают дезинформационную кампанию.