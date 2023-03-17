На Украине грядёт масштабное весеннее контрнаступление, которое организует Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Как подчеркнул политик, у Штатов уже есть план действий на этот счёт.
"Как известно от информированных лиц, грядёт большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно", — пояснил Филиппо в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что, вероятно, в этом замешаны страны Прибалтики и Польша, так как они "готовы на всё" ради украинского конфликта. Политик уточнил, что если Париж знает о планах США и НАТО, то ему стоит "отстраниться" от него и занять нейтральную позицию.
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