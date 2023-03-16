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США заявили о незаконности введённых Россией авиаограничений над Чёрным морем

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Мир

США считают, что авиационные ограничения, введенные Россией над Чёрным морем, незаконны, и не собираются их придерживаться. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

США заявили о незаконности введённых Россией авиаограничений над Чёрным морем

Военные РФ обвинили в нарушении зоны ограничения полётов американский БПЛА MQ-9, который потерпел крушение над Чёрным морем.

"Они могут говорить, что хотят по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны", — сказал Кирби.

Он заявил, что США продолжат полёты в этом районе.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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