США считают, что авиационные ограничения, введенные Россией над Чёрным морем, незаконны, и не собираются их придерживаться. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Военные РФ обвинили в нарушении зоны ограничения полётов американский БПЛА MQ-9, который потерпел крушение над Чёрным морем.
"Они могут говорить, что хотят по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны", — сказал Кирби.
Он заявил, что США продолжат полёты в этом районе.
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