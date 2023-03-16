Арестович сообщил об активной подготовке к контрнаступлению ВСУ

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинская армия готовится к контрнаступлению, запланированному на весну. Одним из пунктов подготовки является пополнение парка украинской военной авиации. Такой информацией поделился экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Чиновник напомнил, что украинские лётчики тренируются на западной авиатехнике, но вот когда у Киева появятся самолёты в нужном количестве — неизвестно.

"Подготовка к контрнаступлению идет полным ходом. Важным фактором является пополнение парка авиации Сил обороны. Наши пилоты проходят подготовку на самолетах западного образца, но вопрос передачи их в достаточном количестве займет продолжительное время", — написал Арестович в Telegram-канале.

Экс-советник офиса Зеленского пояснил, что ВСУ требуются не только сами западные самолёты, но и необходимая наземная инфраструктура для их обслуживания. Чтобы решить эту проблему, украинская армия предпочла бы получить усовершенствованные советские истребители, с которыми таких сложностей не возникнет.

Помимо самих истребителей, Киеву очень нужны ракеты большой дальности, напомнил Арестович.