Украинская армия готовится к контрнаступлению, запланированному на весну. Одним из пунктов подготовки является пополнение парка украинской военной авиации. Такой информацией поделился экс-советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.
Чиновник напомнил, что украинские лётчики тренируются на западной авиатехнике, но вот когда у Киева появятся самолёты в нужном количестве — неизвестно.
"Подготовка к контрнаступлению идет полным ходом. Важным фактором является пополнение парка авиации Сил обороны. Наши пилоты проходят подготовку на самолетах западного образца, но вопрос передачи их в достаточном количестве займет продолжительное время", — написал Арестович в Telegram-канале.
Экс-советник офиса Зеленского пояснил, что ВСУ требуются не только сами западные самолёты, но и необходимая наземная инфраструктура для их обслуживания. Чтобы решить эту проблему, украинская армия предпочла бы получить усовершенствованные советские истребители, с которыми таких сложностей не возникнет.
Помимо самих истребителей, Киеву очень нужны ракеты большой дальности, напомнил Арестович.
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