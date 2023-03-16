Президент Сирии Асад заявил, что Зеленский ведёт себя как комедийный актёр даже в политике

Руководитель Сирии Башар Асад счёл украинского коллегу Владимира Зеленского клоуном. При этом президент республики рассказал о пользе подобных политиков.

"Его цитаты как клоунада. Это нам понравилось", — отметил Асад, передаёт канал "Соловьёв Live".

По мнению главы Сирии, Зеленский похож на комедийного актёра даже в политике. Такие люди порой необходимы, чтобы вызвать смех и убрать напряжение, добавил Асад.

Ранее он обвинил Запад в развязывании третьей мировой войны. Её запустили нацисты, Зеленский и сирийские террористы, подчеркнул лидер страны.