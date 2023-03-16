Руководитель Сирии Башар Асад счёл украинского коллегу Владимира Зеленского клоуном. При этом президент республики рассказал о пользе подобных политиков.
"Его цитаты как клоунада. Это нам понравилось", — отметил Асад, передаёт канал "Соловьёв Live".
По мнению главы Сирии, Зеленский похож на комедийного актёра даже в политике. Такие люди порой необходимы, чтобы вызвать смех и убрать напряжение, добавил Асад.
Ранее он обвинил Запад в развязывании третьей мировой войны. Её запустили нацисты, Зеленский и сирийские террористы, подчеркнул лидер страны.
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