Комбата ВСУ понизили после жалоб на неопытных солдат

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Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переведут на должность заместителя командира батальона учебного центра в качестве наказания за то, что он пожаловался журналисту американской газеты The Washington Post на большое количество неопытных солдат и серьёзные потери в войсках во время битвы за Соледар.

По данным издания "Украинская правда", после инцидента военный написал рапорт об увольнении, выразив таким образом протест против понижения его в должности.

Ранее в Washington Post было опубликовано интервью с "Куполом", в котором он рассказал о большом количестве неопытных бойцов в войсках, которые бросают свои позиции. Он также упомянул, что за год из 500 солдат, состоящих в его батальоне, около 100 погибли, а 400 были ранены. Эти потери привели к тому, что он остался единственным военным профессионалом в своем подразделении.