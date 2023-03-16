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Комбата ВСУ понизили после жалоб на неопытных солдат

1:00
Мир

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным "Купол" переведут на должность заместителя командира батальона учебного центра в качестве наказания за то, что он пожаловался журналисту американской газеты The Washington Post на большое количество неопытных солдат и серьёзные потери в войсках во время битвы за Соледар.

Комбата ВСУ понизили после жалоб на неопытных солдат

По данным издания "Украинская правда", после инцидента военный написал рапорт об увольнении, выразив таким образом протест против понижения его в должности.

Ранее в Washington Post было опубликовано интервью с "Куполом", в котором он рассказал о большом количестве неопытных бойцов в войсках, которые бросают свои позиции. Он также упомянул, что за год из 500 солдат, состоящих в его батальоне, около 100 погибли, а 400 были ранены. Эти потери привели к тому, что он остался единственным военным профессионалом в своем подразделении.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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