NYT: из-за того, что ВСУ слишком активно тратят боеприпасы, контрнаступление Киева под угрозой

1:07 Your browser does not support the audio element. Мир

США предупредили Киев, что если украинские войска будут продолжать тратить западные боеприпасы так же активно, как они это делают сейчас, весеннее контрнаступление может не состояться. Об этом сообщает американское издание The New York Times, которое ссылается на должностных лиц США.

Журналисты выяснили, что объёмы использования снарядов украинской армией исчисляются тысячами ежедневно. Чиновники США и ЕС предостерегли Киев, что такое расточительство недопустимо, потому что весеннее контрнаступление оказывается под угрозой срыва.

"Бомбардировка такая интенсивная, что Пентагон недавно выразил Киеву обеспокоенность после нескольких дней беспрерывной артиллерийской стрельбы… Американцы предостерегли Украину от траты боеприпасов в ключевой момент", — отмечается в статье.

Авторы добавили, что США и Британия намерены поставить Киеву тысячи снарядов советского и натовского образца. Однако у них всё равно нет такого количества снарядов, которое нужно Украине.