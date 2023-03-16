Генерал Липовой: России необходимо поднять дрон США со дна Чёрного моря из-за ценного контейнера

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский беспилотник MQ-9, который рухнул в Чёрное море, не представляет особой ценности. Однако на точке подвески находился контейнер, содержимое которого может пригодиться России. Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой.

"Вся охота сейчас будет вестись за содержанием этого контейнера, находившегося на точке подвески беспилотника", — отметил он в беседе с НСН.

Также интересно изучить жёсткие диски аппарата, так как именно на них хранятся маршрут полёта и информация с записывающих устройств.

"Он провоцировал ситуацию, замерял, какая реакция у наших самолётов, береговых систем ПВО и многое другое, что было заложено в его контейнере со шпионской аппаратурой", — объяснил Липовой.

Однако стоит учесть специфику акватории Чёрного моря. На большой глубине выделяется сероводород, поэтому всё, что находится на дне, очень быстро портится, указал генерал.