Песков: из-за инцидента с беспилотником между РФ и США состоялся ряд контактов

Из-за произошедшего с американским беспилотником РФ вышла на контакт с США по дипломатическим и военным линиям. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каналы связи были задействованы, вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных, и НГШ (начальник Генштаба), и министр обороны — они переговорили. Были контакты по дипломатической линии", — сказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, интересовавшихся вероятным использованием "горячей линии" между двумя странами, созданной ещё в период холодной войны.

14 марта американский беспилотник MQ-9 появился в акватории Чёрного моря, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства в этой зоне. В воздух были подняты истребители РФ, которые не вступали в контакт с нарушителем и не применяли имеющееся на борту оборудование. Вследствие резкого манёвра дрон США упал в море.