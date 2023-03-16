Из-за произошедшего с американским беспилотником РФ вышла на контакт с США по дипломатическим и военным линиям. Об этом проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Каналы связи были задействованы, вы же знаете, что состоялись контакты по линии военных, и НГШ (начальник Генштаба), и министр обороны — они переговорили. Были контакты по дипломатической линии", — сказал Песков.
Таким образом пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов, интересовавшихся вероятным использованием "горячей линии" между двумя странами, созданной ещё в период холодной войны.
14 марта американский беспилотник MQ-9 появился в акватории Чёрного моря, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства в этой зоне. В воздух были подняты истребители РФ, которые не вступали в контакт с нарушителем и не применяли имеющееся на борту оборудование. Вследствие резкого манёвра дрон США упал в море.
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