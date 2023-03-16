Зеленский оплатил квартиру в Крыму на год вперёд

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Владимир Зеленский, президент Украины, оплатил коммунальные услуги своей квартиры в Ялте почти на год вперед во время СВО, сообщает Mash.

Он долгое время не появлялся в этой квартире, которая находится возле Ливадийского дворца, с 2013 года. Зеленский является примерным жильцом, который попросил вахтёров чистить слив на балконе, чтобы не затопить соседей, и исправно платит коммунальные платежи и членские взносы.

В декабре 2022 года он передал 100 тысяч рублей через маму украинского депутата Виталия Хомутынника. Сын посредницы, предприниматель, основатель и глава инвестиционного фонда Cascade Investment Fund, а также президент Всеукраинской федерации гольфа, владеет пятью квартирами в Ялте и имеет доверенность на приморское гнездышко Зеленских.

Неделю назад глава Ялты Янина Павленко пообещала передать апартаменты малоимущим в рамках национализации. Она уже приходила осмотреть пентхаус, где сейчас нет мебели и ремонт еще не закончен.