Захарова посоветовала Кирби обратиться к "украинским ныряльщикам": они достанут беспилотник

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Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, предложила США обратиться за помощью в поиске упавшего беспилотника в Черном море к "украинской компании". По мнению западных СМИ, эта компания может быть причастна к взрывам на "Северных потоках".

Она высказала свою позицию после комментариев координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, Джона Кирби, о том, что он не уверен в возможности поднять обломки беспилотника, так как они находятся глубоком на дне.

"Джон, возьмите у The New York Times телефон частной украинской компании, которая, по мнению американской пропаганды, взорвала трубопроводы "Северного потока" очень-очень глубоко в Балтийском море. Это, судя по вашим газетам, специалисты глубокого полета. Они достанут", — написала Захарова в Telegram.

Во вторник утром средства контроля ВКС РФ зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в районе Крымского полуострова. По данным Минобороны России, полет был осуществлен с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства". В результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет и упал в воду. Российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом.