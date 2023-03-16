Историк Смолин: русофобия западного человека не зависит от его политических взглядов

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Запад заразился русофобией более тысячи лет назад, во время церковного раскола, когда появились католическая и православная церкви, заявил кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Московского государственного института культуры Михаил Смолин.

Сейчас большинство западных обывателей являются русофобами вне зависимости от своих политических взглядов: ей подвержены и либералы, и социалисты и консерваторы, уточнил специалист. К тому же, подобное мировоззрение культивируется властями США и Европы.

Причём русофобия давно не связана с православной верой, отметил Смолин в интервью изданию argumenti.ru.

"Советский Союз не позиционировал себя как православное государство. Однако, поскольку его этническая основа была русской, Запад смотрел на него как на Россию", — напомнил он.

Историк уверен, что русские должны пойти путём цивилизационной самоидентификации, чему только поможет разочарование в европейских идеалах и ценностях.