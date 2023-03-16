Посол РФ Алипов назвал сообщения о согласии Индии соблюдать потолок цен на нефть вбросами

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Посол РФ в Индии Денис Алипов назвал сообщения о согласии Нью-Дели соблюдать потолок цен на нефть вбросами.

В связи с санкционным давлением на Москву G7 утвердил потолок цен на российскую нефть. Агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, заявило, что Индия якобы решила не нарушать санкции Запада против РФ.

Алипов в эфире "Соловьев Live" заявил, что эта информация является ложью.

"Такие вбросы появляются регулярно", — сказал Алипов.