Пока американские власти раздумывают над ответом России за крушение разведывательного дрона MQ-9 Reeper в Чёрном море, специалисты из РФ поднимут беспилотник и передадут трофей Китаю и Ирану, заявил политолог Сергей Марков.
Российские официальные лица подтвердили, что намерены достать БПЛА, который представляет интерес с точки зрения используемых технологий, со дна, чтобы отдать его специалистам.
"Наши сами всё изучат и передадут Китаю и Ирану трофей. По международному праву всё это бесхозное", — напомнил Марков в своём Telegram-канале.
Он уверен, что происшествие уменьшит желание Пентагона "нагло летать рядом в Крымом и координировать бомбардировки городов дронами ВСУ".
Ранее граждан США поразила лаконичная реакция Илона Маска на потерю Соединёнными Штатами новейшего беспилотника.
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