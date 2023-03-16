Политолог Марков: Россия отдаст захваченный дрон MQ-9 Reeper ВВС США Китаю или Ирану

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Пока американские власти раздумывают над ответом России за крушение разведывательного дрона MQ-9 Reeper в Чёрном море, специалисты из РФ поднимут беспилотник и передадут трофей Китаю и Ирану, заявил политолог Сергей Марков.

Российские официальные лица подтвердили, что намерены достать БПЛА, который представляет интерес с точки зрения используемых технологий, со дна, чтобы отдать его специалистам.

"Наши сами всё изучат и передадут Китаю и Ирану трофей. По международному праву всё это бесхозное", — напомнил Марков в своём Telegram-канале.

Он уверен, что происшествие уменьшит желание Пентагона "нагло летать рядом в Крымом и координировать бомбардировки городов дронами ВСУ".

Ранее граждан США поразила лаконичная реакция Илона Маска на потерю Соединёнными Штатами новейшего беспилотника.