Западные страны судорожно пытаются переманить на свою сторону руководителей государств, которые сохраняют дружеские отношения с Россией и её президентом Владимиром Путиным, сообщает The Economist.
По информации издания, США и их партнёры по НАТО хотят восстановить связи с Белоруссией, Никарагуа, Северной Кореей и Сирией, проголосовавшими против нескольких резолюций Генассамблеи ООН с осуждением российской спецоперации.
"Запад делает всё возможное, чтобы увести друзей Путина", — отмечается в публикации.
В статье также сказано, что западным лидерам до сих пор не удалось изолировать Россию и получить поддержку в развивающихся странах.
Ранее обозреватели китайского портала Global Times заявили, что новые санкции Запада против Москвы приведут к мировому экономическому кризису.
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