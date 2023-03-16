Telegraph: Францию обвинили в торможении пополнения боеприпасов для Украины

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Францию обвинили в препятствии планам Евросоюза по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины. Согласно информации, Париж потребовал гарантий, что выгоду от производства получат только страны ЕС.

Как уточнили источники, Париж хочет быть уверен, что в процессе закупок на производство не будут участвовать сторонние от ЕС страны, к примеру, Турция.

"Францию в среду обвинили в том, что она тормозит планы Евросоюза по пополнению истощающихся запасов артиллерийских снарядов Украины, требуя, чтобы боеприпасы производились внутри блока", — передаёт Telegraph.

Как уточнили в издании, инициативу Парижа поддержали Греция и Кипр.