Окружение ВСУ, удерживающих Артёмовск, станет причиной краха украинской обороны, и конфликт перейдёт в новую стадию. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Американский военный уверен, что Артёмовск падёт в самое ближайшее время, и это станет первым звеном в цепной реакции катастрофы Киева.
"Это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.
Полковник напомнил о бедственном положении украинской группировки в Артёмовске, которая испытывает острый дефицит медикаментов, боеприпасов и провизии.
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