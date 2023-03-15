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Полковник Макгрегор: переход Артёмовска под контроль ВС РФ обернётся началом новой фазы конфликта

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Мир

Окружение ВСУ, удерживающих Артёмовск, станет причиной краха украинской обороны, и конфликт перейдёт в новую стадию. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: переход Артёмовска под контроль ВС РФ обернётся началом новой фазы конфликта

Американский военный уверен, что Артёмовск падёт в самое ближайшее время, и это станет первым звеном в цепной реакции катастрофы Киева.

"Это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.

Полковник напомнил о бедственном положении украинской группировки в Артёмовске, которая испытывает острый дефицит медикаментов, боеприпасов и провизии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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