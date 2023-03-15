Межевич назвал Литву, Латвию, Белоруссию и Украину "скромными" планами Польши

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Польша любыми способами пытается занять господствующее положение на европейском континенте. Варшава неоднократно говорила о том, что "Северные потоки" являются помехой для Евросоюза. Однако поляки запутались в собственных словах, так как газопроводы мешают не ЕС, а самой Польше. Об этом заявил доктор экономических наук Николай Межевич.

"Для Польши российско-германские связи в сфере энергетики, действительно, нежелательны. Когда польский политик "рвёт на себе бельё" и кричит об энергетическом сотрудничестве РФ и ФРГ, он переживает за себя гораздо больше. Это создаёт риски Польше", — отметил он.

Также польские власти отличаются своими амбициями по поводу захвата новых территорий, указал специалист. По мнению Межевича, Литва, Латвия, Белоруссия и Украина являются "скромными пожеланиями" Варшавы.

"Ну, и Смоленск, Брянск и Тверь, по желанию", — подчеркнул эксперт.

Аналитик убеждён, что у польского правительства есть своё видение идеального мира, в котором нет Германии, а вместо России — только воды Тихого океана.