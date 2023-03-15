В США заявили, что пока не достали обломки беспилотника из Чёрного моря и вряд ли смогут

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В администрации президента США Джо Байдена заявили, что американским военным пока не удалось достать обломки упавшего накануне в Чёрное море разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper. В Белом доме также усомнились в том, что останки дрона вообще когда-нибудь смогут найти.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, как могли "сбить" американский БПЛА. По мнению аналитика, истребитель мог пройти под дроном и включить форсаж, в результате чего аппарат попал в спутную струю и потерял управление.

Свою версию "сбития" дрона представил сегодня и американский телеканал CBS, который смоделировал на компьютере полёт беспилотника в сопровождении двух истребителй Су-27 ВКС России.