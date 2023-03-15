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Захарова отказалась от ужина с министром экономики Сербии Раде Бастой

0:58
Мир

Министр экономики Сербии Раде Баста пригласил официального представителя МИД РФ Марию Захарову на "традиционный сербский ужин". Поводом послужила критика дипломатом призывов ввести против России санкции.

Захарова отказалась от ужина с министром экономики Сербии Раде Бастой

В своем обращении Баста написал, что "как хороший сербский хозяин дома" приглашает Захарову на ужин, если она знает, "куда прийти".

На это Мария Захарова ответила, что не может принять предложение. Во-первых, сейчас пост, а она его соблюдает. И это не даст ей возможность насладиться "традиционным сербским ужином". Во-вторых, из-за санкций её просто могут не пустить в Сербию.

"Учитывая, что к Вам, господин Баста, мне не добраться из-за нелегитимных антироссийских санкций, к которым Вы призываете присоединиться, жду в Москве", — написала она.

Ранее Захарова высмеяла Киев за поиск послов по объявлению.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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