Министр экономики Сербии Раде Баста пригласил официального представителя МИД РФ Марию Захарову на "традиционный сербский ужин". Поводом послужила критика дипломатом призывов ввести против России санкции.
В своем обращении Баста написал, что "как хороший сербский хозяин дома" приглашает Захарову на ужин, если она знает, "куда прийти".
На это Мария Захарова ответила, что не может принять предложение. Во-первых, сейчас пост, а она его соблюдает. И это не даст ей возможность насладиться "традиционным сербским ужином". Во-вторых, из-за санкций её просто могут не пустить в Сербию.
"Учитывая, что к Вам, господин Баста, мне не добраться из-за нелегитимных антироссийских санкций, к которым Вы призываете присоединиться, жду в Москве", — написала она.
Ранее Захарова высмеяла Киев за поиск послов по объявлению.
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