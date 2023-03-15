Захарова отказалась от ужина с министром экономики Сербии Раде Бастой

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр экономики Сербии Раде Баста пригласил официального представителя МИД РФ Марию Захарову на "традиционный сербский ужин". Поводом послужила критика дипломатом призывов ввести против России санкции.

В своем обращении Баста написал, что "как хороший сербский хозяин дома" приглашает Захарову на ужин, если она знает, "куда прийти".

На это Мария Захарова ответила, что не может принять предложение. Во-первых, сейчас пост, а она его соблюдает. И это не даст ей возможность насладиться "традиционным сербским ужином". Во-вторых, из-за санкций её просто могут не пустить в Сербию.

"Учитывая, что к Вам, господин Баста, мне не добраться из-за нелегитимных антироссийских санкций, к которым Вы призываете присоединиться, жду в Москве", — написала она.

Ранее Захарова высмеяла Киев за поиск послов по объявлению.