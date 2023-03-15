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Журналист Bild* Рёпке: в Артёмовске пала последняя надежда ВСУ

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Мир

Система укреплений в Артёмовске, которая перешла под контроль российской армии, была "последней надеждой" ВСУ на создание прочной линии обороны в городе. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild* Юлиан Рёпке.

Журналист Bild* Рёпке: в Артёмовске пала последняя надежда ВСУ

Корреспондент подчеркнул, что сейчас ВС РФ смогут продвигаться вперёд гораздо быстрее.

"Россияне могут продвигаться вперёд улица за улицей, западнее Бахмутовки", — написал Рёпке в своих социальных сетях.

Ранее журналист рассказал, что в его адрес поступали угрозы со стороны украинцев.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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