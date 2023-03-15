Система укреплений в Артёмовске, которая перешла под контроль российской армии, была "последней надеждой" ВСУ на создание прочной линии обороны в городе. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild* Юлиан Рёпке.
Корреспондент подчеркнул, что сейчас ВС РФ смогут продвигаться вперёд гораздо быстрее.
"Россияне могут продвигаться вперёд улица за улицей, западнее Бахмутовки", — написал Рёпке в своих социальных сетях.
Ранее журналист рассказал, что в его адрес поступали угрозы со стороны украинцев.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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