Антонов: США выразили протест в связи с приписываемыми РФ действиями в ситуации с БПЛА

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Американские политики выразили протест в связи с приписываемыми России "непрофессиональными действиями" во время инцидента с беспилотником MQ-9, упавшим в Чёрное море. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по итогу дискуссий в Госдепе США.

На брифинге он отметил, что помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала ему о беспокойстве Вашингтона после падения американского дрона в районе Крымского полуострова.

"Американская сторона выразила протест в связи с — как они сказали — "непрофессиональными действиями российской стороны", — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Антонова вызвали в Госдеп для консультаций по инциденту с БПЛА MQ-9. Как пояснил посол, американский дрон летел с выключенными транспондерами. Он счёл провокацией нахождение западного беспилотника в зоне проведения российской спецоперации.