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Politico: основной проблемой Польши в преддверии выборов стали священники-педофилы

Мир

Польские власти столкнулись с серьёзной проблемой в преддверии парламентских выборов. Однако это не украинских конфликт, инфляция или коррупция, а священники-педофилы и наследие Папы Римского Иоанна Павла II, который умер в 2005 году. Об этом заявили журналисты издания Politico.

Politico: основной проблемой Польши в преддверии выборов стали священники-педофилы

Польский понтифик получил широкую "известность" после скандального фильма, снятого телекомпанией TVN. Создатели картины утверждают, что Папа отстаивал права священников, которые обвинялись в сексуальных домогательствах к детям.

"Это вызвало коллективный крах в рядах правящей националистической партии "Право и справедливость" (PiS), которая тесно связана с могущественной Римско-католической церковью", — отмечается в материале.

Более того, некоторые представители партии призвали защитить "доброе имя Папы Иоанна Павла II" и осудили "позорную кампанию".

"Правящая партия страны хочет превратить сообщения о том, что понтифик закрывал глаза на жестокое обращение с детьми, в предвыборное ракетное топливо", — указали аналитики.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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