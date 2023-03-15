Politico: основной проблемой Польши в преддверии выборов стали священники-педофилы

Польские власти столкнулись с серьёзной проблемой в преддверии парламентских выборов. Однако это не украинских конфликт, инфляция или коррупция, а священники-педофилы и наследие Папы Римского Иоанна Павла II, который умер в 2005 году. Об этом заявили журналисты издания Politico.

Польский понтифик получил широкую "известность" после скандального фильма, снятого телекомпанией TVN. Создатели картины утверждают, что Папа отстаивал права священников, которые обвинялись в сексуальных домогательствах к детям.

"Это вызвало коллективный крах в рядах правящей националистической партии "Право и справедливость" (PiS), которая тесно связана с могущественной Римско-католической церковью", — отмечается в материале.

Более того, некоторые представители партии призвали защитить "доброе имя Папы Иоанна Павла II" и осудили "позорную кампанию".

"Правящая партия страны хочет превратить сообщения о том, что понтифик закрывал глаза на жестокое обращение с детьми, в предвыборное ракетное топливо", — указали аналитики.