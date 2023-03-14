Ведущий Fox News Карлсон призвал Вашингтон убедить Киев признать российский статус Крыма и Донбасса

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США могут в любой момент прекратить украинский конфликт, если надавят на Киев.

"США должны просто сказать украинцам: "Так, давайте уже всё проясним. Крыма вам не видать — это российский порт. Он никогда вам не принадлежал и не будет. Может, вы вернете себе часть территорий, но явно не те, где проживает в основном русскоязычное население", — сказал Карлсон.

По словам телеведущего, США полностью управляют Украиной, поэтому могут заставить украинского лидера Владимира Зеленского прекратить противостояние.

Карлсон призвал Вашингтон принудить Киев к миру.

"Мы Украину контролируем, это не независимая страна, а американский сателлит… На Украине нет ничего, что бы мы не контролировали", — высказался Карлсон.

Он отметил, что США платят пенсию украинским чиновникам и наполняют пенсионный фонд Украины.

Телеведущий добавил, что западная пропагандистская машина выставляет российско-украинский конфликт, как борьбу добра со злом, и вынуждает общество принимать одну из сторон. Причём Россия выставляется в самом невыгодном свете, что облегчает аудитории выбор.